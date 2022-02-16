Минэкологии сократит сметы на рекультивацию свалок в Миассе и Троицке

Минприроды России выявило завышение стоимости работ

Минэкологии Челябинской области изменит проекты по рекультивации свалок в Троицке и Миассе. Документы скорректируют после предупреждения Минприроды России о завышении смет. Федеральное ведомство сообщило, что на местах не уложились в нормативы — 25 млн рублей на рекультивацию 1 гектара свалки. Отклонения допустили в шести регионах России. Чаще всего это связано с тем, что разработчики проектов предлагают дорогостоящие, но необязательные решения.

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, проектно-сметную документацию по рекультивации свалок в Миассе и Троицке отправят в Главгосэкспертизу России для последующей корректировки решений и уменьшения стоимости работ.

«Федеральным проектом „Чистая страна“ установлены показатели для Челябинской области по ликвидации шести несанкционированных свалок в границах городов в период 2023—2024 годов, в том числе в таких городах, как Миасс, Златоуст, Магнитогорск, Верхний Уфалей, Карталы, Троицк. В настоящее время сметная стоимость работ определена в отношении рекультивации свалок в Миассе, Троицке и Карталах. Превышения по определенным Минприроды России значениям есть в документах по Миассу и Троицку»,— прокомментировали в Минэкологии региона.

Общий объем избыточных решений по рекультивации 12 свалок в шести регионах страны составил 2,3 млрд рублей, прокомментировали ИА «Первое областное» в Минприроды России. Самая сложная ситуация сложилась по шести объектам в Челябинской и Тверской областях, Краснодарском крае и Башкирии. Ликвидацию этих объектов оценили в 5,9 млрд рублей. Чтобы вписаться в смету, расходы необходимо сократить в 1,6 раза.

«Причинами высокой стоимости стало включение в ПСД дорогостоящих решений, которые не всегда обязательны для ликвидации объекта. Например, многослойные изоляционные экраны, строительство подпорных стенок, активная дегазация, установка обратного осмоса для очистки фильтрата», — пояснили в Минприроды России.

Васильевская свалка в Миассе работала с 1949 по 2019 год. Она расположена в 3,5 километра от жилого сектора. Площадь земельного участка, подлежащая рекультивации, — 9,7 гектара.

Городская свалка в Троицке работала с 1980 года в районе Южного промышленного узла. Была закрыта в 2018 году. По предварительным оценкам, там накоплено 4,9 млн кубометров отходов.