Минэкологии ищет инвестора для строительства мусоросортировочного завода в Чишме за 1 млрд рублей

Новый полигон в Сосновском районе откроют в 2023 году

Министерство экологии Челябинской области опубликовало проект новой территориальной схемы обращения с отходами. Согласно прогнозу, в 2022—2030 годах объем мусора в регионе не будет значительно расти и останется на текущем уровне — около 1,032 млн тонн в год.

Большая часть отходов в Челябинской области — пищевые (23%), 17% — стекло, 14% — бумага, 11% — пластик, остальной объем — металл, камни, дерево, резина и т. д. Сейчас работают пять из семи мусоросортировочных комплексов — в Копейске, Полетаево, Кыштыме, Миассе и Магнитогорске. В 2022 году в Карабаше начнет работать еще один мобильный мусоросортировочный комплекс, который купил регоператор — Центр коммунального сервиса. Также в Магнитогорске планируют ввести в эксплуатацию МСК, который будет сортировать до 200 тыс. тонн мусора в год. Переработкой пластика, бумаги и другого вторсырья в области занимаются 25 организаций.

Согласно новой терсхеме, существенно изменятся потоки перевозки мусора. В январе 2022 года планируют открыть новый полигон в Магнитогорске. Его проектная мощность — 175 тыс. тонн в год. Объект в рамках концессионного соглашения с Минэкологии региона строит АО «Управление отходами». Левобережную свалку закроют в 2024 году. Компания «Геотехпроект» из Красноярска выполнит проектно-изыскательские работы по рекультивации за 30 млн рублей.

Также большая стройка начнется в деревне Чишма. Там возведут новый мусоросортировочный комплекс с участком компостирования и полигон для захоронения отходов. Сортировать будут 100% мусора, 50% отходов будут отправлять на переработку. Транспортное плечо от Челябинска до Чишмы составит 71 км. Однако инвесторы для МСК и полигона пока не найдены. Власти надеются, что объекты будут возводить в рамках концессионного соглашения на частные средства. Мусоросортировочный комплекс в Чишме начнут строить в 2022 году, завершат — в 2024 году. Предприятие сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн мусора в год. Стоимость реализации проекта — 1,029 млрд рублей. Новый полигон в Чишме будут строить в 2021—2023 годах также на частные средства. Стоимость реализации проекта — 600 млн рублей.