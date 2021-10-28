Миндортранс Челябинской области разбил на 12 лотов дорожные контракты на 14 млрд рублей

Антимонопольная служба блокировала торги с высокой начальной ценой

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило 12 аукционов на содержание и ремонт дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2022–2024 годах. Начальная цена новых контрактов не превышает 1,4 млрд рублей. О необходимости «дробления» крупных дорожных лотов неоднократно заявляла ФАС России.

Общая сумма по 12 объявленным аукционам составляет 14,6 млрд рублей, при этом начальная цена лотов варьируется от 1 до 1,4 млрд рублей. Прием заявок от участников продлится до 12 ноября. В конкурсной документации сроки выполнения дорожных работ разделены на три этапа — с 1 января по 31 декабря 2022 года, с 1 января по 31 декабря 2023 года и с 1 января по 30 сентября 2024 года.

Техническое задание к каждому лоту содержит стандартные требования к срокам и качеству выполнения дорожных работ:

«Обочины, откосы, кюветы и резервы земляного полотна автодорог должны быть чистыми. На них должен быть вырублен кустарник и cкошена трава, обеспечен водоотвод. Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть выше уровня прилегающей проезжей части. В зимний период обочины должны быть очищены от снега, ликвидированы снежные валы, требуется регулярная очистка от снега и вывоз снега, круглосуточное дежурство механизированных бригад, обработка противогололедными материалами, борьба с наледями и др.», — говорится в прилагаемой к конкурсу документации.

Напомним, в сентябре этого года ФАС России отменила сразу три аукциона по поиску подрядчиков для уборки снега и мусора с дорог в Челябинской области. Тогда Миндортранс разделил территорию для уборки дорог всего на три зоны: первая включала 573 дороги в Чебаркульском, Саткинском, Аргаяшском районах, Миассе, Златоусте, Карабаше, Кыштыме. Начальная стоимость контракта — 4,3 млрд рублей. Вторая зона — дороги в Красноармейском, Пластовском, Сосновском районах, обход Челябинска, магистраль Южноуральск — Магнитогорск. Работы оценили в 5,3 млрд рублей. Третья территориальная зона — в основном южные районы области: Чесма, Бреды, Уйское, Варна, Карталы, Магнитогорск. Начальная стоимость контракта — 5,3 млрд рублей.

Общая стоимость трех контрактов достигала 15 млрд руб. Решение об отмене трех крупных дорожных аукционов было принято из-за жалобы предпринимателя Александра Кулакова из Нижнего Новгорода: он указал на слишком крупные лоты по дорожным аукционам на Южном Урале, которые являются «неподъемными» для МСП.

«ФАС выдала предписания заказчику отменить закупки и разделить их на более мелкие лоты. Данное решение было ожидаемым. Теперь заказчику необходимо разделить все крупные лоты на содержание дорог в регионе, желательно — по муниципальным районам и городским округам, с суммой по одному лоту примерно от 200 до 300 млн рублей, что будет способствовать развитию конкуренции. Только так можно развивать малый и средний бизнес в данном сегменте рынка»,— комментировал ИА «Первое областное» Александр Кулаков.

До конца текущего года работы по содержанию и ремонту дорог в Челябинской области выполняет московская компания АО «Ойкумена», с которой Миндортранс области заключил контракт в 2019 году на сумму 15,2 млрд рублей. Субконтракт на выполнение дорожных работ «Ойкумена» заключила с магнитогорским АО «Южуралмост» (вторым участником торгов), которое в течение нескольких лет было монополистом на рынке дорожных подрядов в Челябинской области.