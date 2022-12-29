Миллион под Новый год: бизнесу Челябинска подарили рекламу на больших экранах

Business Media провела розыгрыш, где главный приз — миллион рублей на размещение наружной рекламы

Рекламно-производственная компания Business Media устроила в Челябинске праздничную акцию для малого бизнеса. В числе клиентов — компании из самых различных сфер малого и среднего бизнеса: медицинские центры, стоматологии, парикмахерские, СПА-салоны, садовый центр, сеть автозаправок, строительная фирма и ювелирный салон. Большинство названий компаний уже на слуху у жителей Челябинска, ведь они регулярно размещают свою рекламу на больших экранах по всему городу.

В ожидании розыгрыша представители бизнеса и гости наслаждались фуршетом, фотографировались и заводили полезные знакомства. Приятные сюрпризы от Business Media получил каждый, а самому счастливому подготовлен специальный приз — 1 000 000 рублей на масштабную рекламную кампанию на крупных экранах города.

«Наша задача — Ваш успех». Таков один из слоганов компании Business Media. Периодически компания устраивает акции в поддержку малого бизнеса. Так, во время пандемии челябинские предприниматели могли запустить ролики на экранах бесплатно. Наружная реклама — эффективный и выгодный инструмент для развития бизнеса, экраны компании Business Media расположены в удачных местах, ежедневно собирая тысячи просмотров.

«Наша глобальная цель — чтобы бизнес мог всегда воспользоваться нашими рекламными услугами, в каком бы городе ни находился. Когда вы будете расширяться и появитесь в других регионах, вам будет удобно сотрудничать с проверенными партнерами», — обратился к собравшимся управляющий компании Антон Молчанов.





Скоро компания Business Media запустит угловой светодиодный экран с 3D эффектом и высоким разрешением площадью 175 кв. м на ТРК «Алмаз».

Среди гостей мероприятия разыграли полугодовой абонемент в фитнес-клуб «Колизей», сертификаты в культурно-развлекательный центр «Мегаполис» и косметологическую клинику. Счастливыми обладателями стали: ButaSPA, «Мясной Регион», Трест «Магнитострой». Остальные гости получили призы с фирменной символикой.





Настал момент самого главного розыгрыша — одного миллиона рублей! Каждый участник написал на карточке название своей компании и бросил в лототрон. Антон Молчанов вытянул счастливую карточку. Победителем стала компания «Цефей» — крупная сеть по продаже аккумуляторов, шин и дисков. Под залп аплодисментов победителям вручили огромный сертификат на рекламное размещение номиналом миллион рублей.

«Мы решили визуализировать победу: когда тянули и разворачивали счастливый билетик, я уже сняла сумку и представила, как пойду забирать наш приз. На самом деле, конечно, совершенно не ожидали выиграть — и безумно рады! С Business Media сотрудничаем давно, размещаем рекламу на экранах, очень любим „Космос“ — яркий и насыщенный. Теперь будем крутить наши ролики во всем городе, а как только запустится 3D-экран — попробуем и новый формат», — говорит менеджер по рекламе центра «Цефей» Ирина Кузнецова.

Суммы выигрыша компании «Цефей» хватит на несколько месяцев масштабной рекламы, подтверждают в Business Media. Компания оказывает полный спектр услуг, от предоставления эффективной площадки для размещения рекламы до изготовления яркого контента.





Business Media

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