По поручению президента Владимира Путина в России запустили программу промышленной ипотеки. Соответствующее постановление, которое утверждает параметры нового инструмента поддержки, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен»,— отметил Мишустин.
Напомним, о запуске промышленной ипотеки Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 5 сентября. Ранее соответствующую инициативу предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, в регионе много промышленных территорий и есть потребность в запуске новых проектов.
Инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости, оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширению производства, создать новые рабочие места.
Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже — 3% годовых. Максимальная сумма кредита составит 500 млн рублей.
Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий призвал промышленников ознакомиться с проектом и дать обратную связь напрямую в Минпромторг РФ или через региональное министерство.
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