Михаил Мишустин отметил работу первого в России завода по производству роботов в Челябинске

Опыт региона в развитии станкостроения транслируют в другие субъекты Федерации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчета правительства РФ в Госдуме отметил важность развития станкостроения и открытия предприятий по выпуску универсальных промышленных роботов. Один из первых таких заводов был открыт в Челябинске, уточнил глава кабмина.

Также Челябинская область входит в число регионов России, где лучше всего развиваются образование и наука.

«Для всей промышленности базовая отрасль — станкоинструментальная. В 2024 году в Челябинске запущено первое в России крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов. Они способны обслуживать токарные и фрезерные станки, загружать прессы для горячей штамповки. Чтобы обеспечить системную поддержку этого направления, с января стартовал нацпроект технологического лидерства „Средства производства и автоматизация“», — сказал Михаил Мишустин.

Опыт Челябинской области в развитии станкостроения сегодня широко транслируют в другие регионы РФ. В стране уже насчитывается более 10 предприятий, работающих в этом направлении.

Роботизация способствует развитию промышленности Российской Федерации. По итогам 2024 года рост промпроизводства составил 4,6%.

Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%. В металлургическом комплексе рост составил примерно 8%. Хорошая динамика отмечена в химической промышленности. Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов достигли 18%. Рост в обрабатывающих производствах составил по итогам прошлого года 8,5%.

«Важно, что в укреплении потенциала российской промышленности активно участвуют предприниматели. За последние пять лет бизнес увеличил объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях на 40%», — подчеркнул глава правительства.

«Завод роботов», созданный при Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ), 16 февраля 2024 года посетил президент РФ Владимир Путин. Предприятие планирует в 2025-м выйти на показатели производства до одной тысячи роботов в год.