Михаил Мишустин на четверть сократил число административных барьеров для застройщиков

Контролирующие органы больше не будут требовать сведения, уже размещенные в государственных базах данных

Число административных процедур, которые должен пройти застройщик в процессе выполнения инвестпроекта, сократится почти на четверть. Такое постановление 4 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе федерального правительства.



Число необходимых документов, сведений, материалов и согласований, которые должны оформлять застройщики, сократилось с 989 до 751 пункта. Обновленный перечень требований к строительным организациям начнет действовать уже в августе. Это решение, по данным пресс-службы кабмина, позволит реализовать одну из новых норм Градостроительного кодекса РФ, вступившую в силу в мае 2022 года. Новшество не позволяет надзорным и контролирующим инстанциям требовать от застройщика документы, сведения и материалы, если они уже имеются в распоряжении органов власти или их подведомственных организаций.

«Ведомства больше не смогут требовать сведения, уже имеющиеся в распоряжении органов власти. Прежде всего — за счет той информации, которую можно взять из государственных баз. Например, не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или ряд документов, подтверждающих право на получение земельного участка. Рассчитываем, что такая мера поможет избавить людей и бизнес от бумажной волокиты, сократить время на получение разрешений и ускорит оформление необходимых документов», — прокомментировал нововведение Михаил Мишустин.