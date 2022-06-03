Миасский производитель электропродукции увеличивает мощности для импортозамещения

Предприятие занимается также разработкой новой продукции

Компания «Соединитель» из Миасса занимается разработкой, испытаниями и изготовлением электрических и оптических соединителей, кабельных сборок. Продукцию делают только из отечественных материалов. После ухода из России иностранных компаний, выпускающих подобные изделия, завод стал получать большое количество заказов. Справиться с возросшей нагрузкой помогло участие в нацпроекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

Национальный проект «Производительность труда» предусматривает внедрение методов бережливого производства. Без серьезных затрат можно ускорить рабочий процесс, высвободить внутренние ресурсы, сократить количество брака. Участие в программе позволило компании также заняться проектированием новых моделей соединителей. Например, для станций зарядки электромобилей.

«К нам все чаще обращаются партнеры, которым нужно срочно заменить какой-то импортный аналог, и не только из Челябинской области, но и из других регионов. Чтобы самим избежать проблем с поставками, этой весной мы разработали электрические соединители для зарядки электромобилей полностью на отечественной базе», — рассказывает заместитель директора по развитию АО «Соединитель» Александр Ушков.

Продукция «Соединителя» может работать в условиях коррозии, высокого давления, при значительных перепадах температур и динамических нагрузках. Поэтому изделия от миасского предприятия используются в судостроительной, космической, атомной, военной, железнодорожной, радиоэлектронной и других областях промышленности.

Как участник нацпроекта «Производительность труда», предприятие намерено оформить льготный заем на 150 млн рублей от Фонда развития промышленности. Средства направят на обновление станочного парка. Это позволит увеличить производительность и выйти на новые рынки.