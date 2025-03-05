Миасский автозавод выпустил опытный образец нового грузовика

Машина предназначена для выполнения разных задач, в том числе пожарными

Автомобиль «Урал-80» выпустили в Миассе в рамках опытно-промышленной партии. На созданном образце инженеры автозавода «Урал» проверят соответствие всех узлов техническому заданию. После испытаний технологи сформируют предложения по доработке машины, а затем можно будет начать серийную сборку, сообщает пресс-служба предприятия.

«Техническое задание на разработку автомобиля включало в себя возможность создания на действующей агрегатной базе нового грузового автомобиля с меньшими габаритными размерами относительно действующего автомобиля „Урал-43206“ при увеличенной грузоподъемности и улучшенной маневренности — снижении внешнего габаритного радиуса поворота»,— отмечают на автозаводе.

Грузоподъемность новинки составляет четыре тонны. В полноприводном автомобиле установлены четырехцилиндровый дизельный мотор мощностью 238 лошадиных сил и мосты собственной разработки автозавода.





С помощью автомобиля «Урал-80» можно будет перевозить грузы, проводить монтаж и транспортировку специальной техники, буксировку прицепов по всем видам дорог и местности. Новая машина разрабатывается также под задачи МЧС. Этот автомобиль уменьшенной высоты может использоваться пожарными.

Новый грузовик планируют запустить в серию на мощностях действующего конвейера во втором квартале 2025 года.