Миасский автозавод «Урал» попал под санкции Японии

Предприятие уже значится в списках США и Евросоюза

Накануне правительство Японии ввело новые санкции против ряда российских предприятий. В их числе оказался и миасский автозавод «Урал». В его отношении ввели экспортные ограничения. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте японского ведомства.

Автозавод уже находится под санкциями США и Евросоюза. В мае 2023 года американское правительство сообщило, что действия предприятия противоречат национальной безопасности и политическим интересам. А в декабре прошлого года Евросоюз ввел запрет на экспорт продукции завода.

Напомним, в ноябре 2023 года США внесли в обновленный санкционный список около 200 российских компаний, в том числе шесть предприятий из Челябинской области. Это завод «Пластмасс» из Копейска, Завод подшипниковых узлов, предприятия «Абсолют шар», «Магнитогорский завод прокатных валков», «Инструментально-подшипниковая компания» и научно-технический центр «Приводная техника».