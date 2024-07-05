Миасский автозавод «Урал» открыл учебно-производственный комплекс

В новом центре будут готовить востребованные кадры для предприятия

Автозавод «Урал» (Миасс) открыл учебно-производственный комплекс, который займется подготовкой рабочих по востребованным на предприятии профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома региона.

После прохождения курсов обучения рабочие смогут трудоустроиться на автозавод. Среди востребованных профессий — слесарь механосборочных работ, маляр, оператор/наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, стропальщик.

«Практическая часть обучения будет проводиться на производственных площадках завода. Также созданы учебные места для вновь принятых сотрудников с недостаточным уровнем квалификации: человек, не имеющий специальности и диплома, при желании сможет заключить ученический договор, пройти групповое обучение и получить работу», — уточнили на предприятии.

В ближайшее время на предприятии планируют открыть филиалы, приближенные к заводским участкам.