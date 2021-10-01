Мэрию Копейска освободили от компенсации в 415 млн рублей

Суд вернул на новое рассмотрение дело о передаче городских сетей частной компании

Арбитражный суд Уральского округа отменил решения двух нижестоящих судов о взыскании с мэрии Копейска 415 млн рублей в рамках банкротства МУП «Горводоканал-Копейск». Сумму требует частная компания из-за изъятия у нее городских сетей водоснабжения и канализации, которые изначально принадлежали муниципалитету. Судебный процесс тянулся с 2015 года. Дело будет отправлено на новое рассмотрение. Мэрия рассчитывает снизить размер компенсации до балансовой стоимости сетей — 74 млн рублей.

МУП «Горводоканал-Копейск» был признан банкротом в 2016 году. Инициатором выступил основной кредитор — МУП «ПОВВ», которому предприятие задолжало около 200 млн рублей. Дальнейшее судебное разбирательство вскрыло всю историю передела рынка ЖКХ в городе — спутнике Челябинска. В качестве кредиторов в банкротное дело заявились многочисленные фирмы копейского бизнесмена Николая Сединкина, которые осуществляли транспортировку воды и стоков, а также их очистку.

Все началось в 2006 году, когда по решению Михаила Конарева, который тогда был мэром, хозяйство водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа было изъято из обслуживания действующего МУПа в собственность округа. Оно было передано ЗАО «Горводоканал». Так вся система, снабжающая жителей округа питьевой водой и обеспечивающая водоотведение, была передана в частные руки. При этом собственником и руководителем предприятия был бывший директор МУПа Николай Сединкин. ЗАО «Горводоканал» открыло подконтрольные 14 предприятий, занимающихся водоснабжением населения и водоотведением.

Первый водоснабжающий МУП был ликвидирован, на его месте в 2012 году создали еще один — МУП «Горводоканал-Копейск». ЗАО «Горводоканал» начали отстранять от работы — в 2015 году были аннулированы договоры на аренду, город начал забирать имущество. Уже в 2016 году новый МУП был признан банкротом, поэтому у частников появилась возможность требовать от городских властей компенсацию за изъятые сети.

Первая инстанция решила, что город должен вернуть ЗАО «Горводоканал» 715 млн рублей, вторая — снизила размер до 415 млн рублей. Наконец, кассация решения отменила и направила дело на новое рассмотрение. Как сообщили ИА «Первое областное» в мэрии Копейска, власти рассчитывают на снижение компенсации до балансовой стоимости сетей — 74 млн рублей.

Когда закончатся разбирательства по определению размера компенсации за изъятие коммунальных сетей, мэрии предстоит добиться снижения суммы требований в рамках субсидиарной ответственности. В 2016 году суд обязал администрацию расплатиться по всем долгам — перед контрагентами МУП «Горводоканал-Копейск», перед налоговой и МУП «ПОВВ». Общий размер задолженности превышает 800 млн рублей.