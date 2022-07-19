Мэрия Златоуста продает имущество бывшего завода «Булат»

На аукцион выставили цеха, склады и другие сооружения

Комитет по управлению имуществом администрации Златоуста выставил на продажу здания бывшего завода «Булат». 10 лотов опубликованы на электронной торговой площадке «Росэлторг». Общая стоимость составляет чуть более 50 млн рублей. Аукционы планируют провести 17 августа. Если будут заявки. Ранее мэрия Златоуста уже пыталась продать имущество закрытого завода, но им никто не заинтересовался.

Покупателя администрация города ищет на второй цех меднолитейного отделения, производственные корпуса, склады, участок газосварки, подстанцию, центральную компрессорную станцию, цех проката горячего металла. Самая высокая цена — 14,17 млн рублей — у производственного корпуса № 151. Участок газосварки имеет наименьшую стоимость — 181,9 тыс. рублей. Площадь объектов тоже разная — от 74 квадратных метров до 17,4 тыс. «квадратов».

Судя по фотографиям, почти все постройки разрушены и находятся в аварийном состоянии. Находятся они по одному адресу — площадь 3 Интернационала, но территориально расположены у реки Ай и горы Косотур. Все объекты входят в прогнозный план приватизации муниципального имущества Златоустовского городского округа на 2020—2022 годы.

История завода «Булат» началась в далеком 1754 году — тогда в Златоусте было основано железоделательное предприятие. После оно выпускало технику, в том числе военную, а также боеприпасы. В 1990-е производство пережило первое банкротство. Часть имущества в 2010-х администрация города уже пыталась продать. Сейчас в Златоусте работает производственное объединение «Булат». Оно выпускает литье из серого и высокопрочного чугуна, легированных жаростойких и коррозионностойких сталей.

В мае этого года комиссия по промышленности, предпринимательству и строительству Собрания депутатов Златоустовского городского округа встречалась с собственниками и арендаторами производственных площадей бывшего завода «Булат». Стороны обсуждали перспективы использования движимого и недвижимого имущества и земельных участков. Среди планов — открытие индустриального парка. Но для этого нужно создать инфраструктуру — подвести газ, соорудить сети водоотведения и проложить линии электропередачи. Депутаты решили подготовить обращение к губернатору Челябинской области с просьбой помочь организовать на площадях закрытого предприятия территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).