Мэрия Троицка продает военный городок за 17,7 млн рублей

В лот включены 19 нежилых зданий

Администрация Троицка объявила торги по продаже военного городка с начальной стоимостью 17 млн 690 тыс. рублей. В единый лот включены 19 нежилых зданий общей стоимостью более 6 млн рублей и шесть гектаров земли, которые оценили в 11,4 млн рублей. Информация об этом размещена на электронной площадке РТС.

Предлагается выкупить муниципальное имущество в комплексе единым лотом. Торги назначены на 20 июля. Шаг аукциона составляет 885 тыс. рублей, что является достаточно большой суммой, учитывая, что прежние торги не увенчались успехом. Заявок в указанной срок не поступило. При повторном объявлении торгов изменения в конкурсную документацию не вносились.

Всего в имущественный комплекс включены 19 нежилых зданий, в числе которых моторный цех, механический цех, контрольно-пропускной пункт, склад, магазин, хранилище и другие. Стоимость каждого объекта недвижимости установлена путем проведения профессиональной оценки. Самым дорогостоящим в лоте является здание штаба, которое оценено в 1,2 млн рублей. А вот убежища вместимостью по 40 человек идут бонусом, поскольку их стоимость ровна нулю.

«Основание для приватизации: решение Собрания депутатов города Троицка Челябинской области от 24.02.2022 года № 35 „Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Троицка“»,

— указано в документации.

Общая стоимость нежилых помещений (среди которых есть и постройки 1928 года) оценивается в 6,3 млн рублей. Земельный участок площадью почти шесть гектаров оценен специалистами в 11,4 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 18 июля.