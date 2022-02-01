Мэрия продаст недостроенный бизнес‑центр на северо‑западе Челябинска

Торгово‑офисный центр на улице Братьев Кашириных выставят на торги

Мэрия Челябинска планирует провести аукцион по продаже недостроя на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Компания «Жилстрой-9» Равиля Габбасова собиралась возводить на этом участке торгово-офисный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой. Однако выполнено только 10% работ.

Общая площадь застройки должна была составить почти 3 тыс. кв. м, заявленная площадь офисных помещений — свыше 32 тыс. кв. м. К саммитам ШОС и БРИКС офисный центр собирались переделать под отель. После того как международные мероприятия перенесли, проект окончательно заморозили.

Информация о проведении торгов размещена на сайте администрации. Начальную стоимость лота определят после проведения рыночной оценки. Для участия в конкурсе инвесторам нужно будет внести задаток в 20% от цены сделки.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Жилстрой-9» на 80% принадлежит Равилю Габбасову, 20% уставного капитала владеет Виктор Волосатов. Компания работает как генеральный подрядчик по строительству объектов. Среди реализованных проектов — жилой комплекс GreenHouse в Советском районе, 18-этажка на улице Смирных, жилой комплекс «На набережной» по улице Братьев Кашириных, микрорайон в поселке Долгодеревенское. Как следует из финансовой отчетности, в 2020 году выручка компании составила 197 млн рублей. Прибыль — 2,9 млн рублей.

Мэрия Челябинска изъяла у компании недострой через суд. В мае прошлого года арбитраж удовлетворил требования администрации. Основанием послужило то, что в 2020 году у «Жилстрой-9» истек срок аренды земельного участка, на котором находится здание. В этом случае орган местного самоуправления имеет право забрать объект незавершенного строительства и продать его на торгах, чтобы найти инвестора для достройки здания.