Мэрия повторно продает недостроенный отель на северо‑западе Челябинска

Здание хотели приспособить для размещения участников саммитов ШОС и БРИКС

Мэрия Челябинска объявила повторный аукцион по продаже недостроя на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. По данным сайта администрации, цена объекта незавершенного строительства, изъятого у собственника, составляет 302,7 млн рублей. Торги будут проводиться на повышение с шагом в 1%. Заявки на аукцион принимают до 7 октября, а победителя определят 11 октября. Предыдущий аукцион, проводившийся в июне, не состоялся из-за отсутствия желающих купить недострой.

«Резолютивная часть решения Арбитражного суда Челябинской области от 21.05.2021: изъять у общества с ограниченной ответственностью „Жилстрой № 9“ объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 кв. м, со степенью готовности 10%, расположенный по адресу: г. Челябинск, Калининский р-н, ул. Братьев Кашириных, путем продажи с публичных торгов», — сказано в извещении о проведении аукциона.





Компания «Жилстрой № 9» возводила на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных торгово-офисный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой. Общая площадь застройки должна была составить почти 3 тыс. кв. метров, заявленная площадь офисных помещений — более 32 тыс. кв. метров. К саммитам ШОС и БРИКС офисный центр собирались переделать под отель на 60 номеров. Застройщик изменил проект. После того как международные мероприятия перенесли из Челябинска, работы заморозили. Выполнено только 10% — объект возведен до четвертого этажа.

Мэрия Челябинска изъяла у компании недострой через суд. В мае прошлого года арбитраж удовлетворил требования администрации. Основанием послужило то, что в 2020 году у «Жилстроя № 9» истек срок аренды земельного участка, на котором находится здание. В этом случае орган местного самоуправления имеет право забрать объект незавершенного строительства и продать его на торгах, чтобы найти инвестора для достройки здания. В 2020 году сама компания пыталась продать объект. Тогда инвесторам предлагали купить его за 80 млн рублей.





По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Жилстрой № 9» на 80% принадлежит Равилю Габбасову, 20% уставного капитала владеет Виктор Волосатов. Компания работает с ноября 2002 года как генеральный подрядчик по строительству объектов. Среди реализованных проектов — жилой комплекс GreenHouse в Советском районе, 18-этажка на улице Смирных, жилой комплекс «На набережной» на улице Братьев Кашириных, микрорайон в селе Долгодеревенском. Было заключено 23 госконтракта на 23 млн рублей. Как следует из финансовой отчетности, в 2021 году выручка компании составила 274 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей.