Мэрия Челябинска оспаривает обвинение в сговоре во время «мусорного коллапса»

Жалобы чиновников направлены в арбитраж Уральского округа

В Арбитражный суд Челябинской области в декабре начали поступать кассационные жалобы от участников судебного процесса по сговору на рынке обращения с твердыми коммунальным отходами (ТКО), инициатором которого выступило Челябинское УФАС. Документы в суд направили Гордума Челябинска и мэрия.

Речь идет о «мусорном коллапсе», возникшем в Челябинске осенью 2018 года, когда регионом руководил экс-губернатор Борис Дубровский. По мнению УФАС, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей. При этом основания для этого отсутствовали, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов.

Антимонопольное ведомство в 2019 году заявило о наличии сговора на рынке обращения с ТКО. В антиконкурентном соглашении, по мнению УФАС, участвовали правительство региона, министерство экологии области, администрация Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» (регоператор по обращению с отходами).

«В Арбитражный суд Челябинской области 8 декабря поступила кассационная жалоба по делу о сговоре на рынке коммунальных отходов от ООО „Центр коммунального сервиса“. На следующий день материалы дела и сама жалоба были направлены в Арбитражный суд Уральского округа. 10 декабря поступила жалоба от администрации Челябинска, Минэкологии Челябинской области и ООО „Полигон ТБО“, 13 декабря — от челябинской Гордумы. Все жалобы поступили в арбитраж Уральского округа», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

Напомним, в октябре Восемнадцатый апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Челябинской области по сговору на рынке коммунальных отходов без изменения, апелляционные жалобы администрации Челябинска, ООО «Полигон ТБО», ООО «ЦКС», Бориса Дубровского и других участников дела — без удовлетворения.

Ранее Борис Дубровский пытался оспорить в суде штраф челябинского УФАС за «мусорный» сговор в размере 20 тысяч рублей. Наказание он получил за антиконкурентное соглашение на рынке перевозок твердых коммунальных отходов. Дубровский обжаловал постановление антимонопольной службы сначала в Центральном райсуде, потом в областном. Ни одна инстанция его не поддержала.