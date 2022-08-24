Мэрия Челябинска за 1,8 млн рублей продала парковку в Металлургическом районе

Нового владельца для недостроя не могли найти с 2021 года

Администрация Челябинска продала на аукционе недостроенную парковку, которая находится на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской в Металлургическом районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель Екатерина Агеева. Она занимается арендой и лизингом транспорта. Стоимость объекта недвижимости — 1,8 млн рублей.

На покупку недостроя претендовали два участника аукциона — Екатерина Агеева и ООО «Линия роста». Интересно, что Екатерина Агеева является генеральным директором этой компании, ей принадлежит половина фирмы. «Линия роста» занимается услугами автомойки.

Заброшенную парковку продавали в течение нескольких лет. В ноябре 2021 года не удалось найти покупателя. Договор аренды участка под стоянку прекратил действие в 2019 году. По решению суда недострой изъят в марте 2021 года. Объект площадью 1,2 тыс. кв. метров имеет степень готовности 10%. Начальная цена тогда составляла 2,1 млн рублей.

По данным базы «СБИС», ООО Специализированный застройщик «Метчелстрой» работает с 2000 года. Является одним из основных застройщиков в Металлургическом районе Челябинска. Владельцами значатся Александр Воробьев (67%, он же директор) и Ольга Илюхина (33%). Компания является учредителем ООО «Созидание», занимающимся строительством и ремонтом зданий. В 2020 году «Метчелстрой» понес убыток в размере 8,5 млн рублей.