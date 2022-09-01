Мэрия Челябинска выкупила здание для образовательного центра за 285 млн рублей

В нем разместится центр для одаренных детей

Администрация Челябинска заключила контракт на покупку объекта недвижимости по улице Российской, 267 с ООО «Стройкомфортсервис». Сумма сделки составляет 284,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В пятиэтажном здании площадью более трех тысяч квадратных метров разместят центр для одаренных детей. В здании уже имеются комфортные для обучения аудитории, лаборатории и даже собственный бассейн. Образовательный центр является филиалом лицея № 11, также здесь проходят занятия для учеников детского центра развития «Эрудит».

По данным сервиса СБИС, ООО «Стройкомфортсервис» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Работает на рынке региона с 2001 года. Директором указан Леонид Евдасин, в штате компании 4 сотрудника. Владельцем ООО «Стройкомфортсервис» является челябинский предприниматель Аркадий Фрейман, который также владеет компаниями ООО «Магистр», ООО «АриС», ООО «Окна Скайлайт», рестораном и одноименной пивоварней «Мелиот» и другими активами.

Согласно контракту, срок действия гарантии составляет пять лет с момента подписания акта приема-передачи объекта.

«Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недостатки, несоответствие санитарным и техническим нормам, предъявляемым к таким объектам, которые не были выявлены при визуальном осмотре в момент передачи объекта, то продавец обязан их устранить за свой счет», — говорится в документации.

Напомним, в 2019 году мэрия Челябинска уже заключала сделку с ООО «Стройкомфортсервис». Тогда речь шла о покупке объекта недвижимости для размещения дошкольного учреждения. Сумма контракта составила 70 млн рублей.

В целом фирма «Стройкомфортсервис» оценивается аналитиками сервиса СБИС как финансово независимая компания со стабильно высокими доходами. В 2021 году ее доходы составили 41,1 млн рублей, чистая прибыль — 18,5 млн рублей. Рыночная стоимость компании оценивается в 220 млн рублей.