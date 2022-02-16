Мэрия Челябинска выберет подрядчика для обслуживания закрытой свалки

Устранить вредные газы планируется за 2—3 года

Администрация Челябинска в этом году выберет подрядчика для содержания рекультивированой свалки. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии региона Сергей Лавров на заседании комитета по экологии Законодательного собрания. Пока что на объекте работает Федеральный экологический оператор.

«Запланированы средства на содержание бывшей свалки в этом году. Эксплуатировать ее будет организация. Деньги до муниципалитета доведены, поскольку это муниципальный объект. Они проведут аукцион. Работы запланированы на 2—3 года. Это интенсивное содержание, принудительное выкачивание фильтрата. Нужно по максимуму убрать стоки и газы», — рассказал Сергей Лавров.

В настоящий момент все выбросы от свалки собираются и направляются на специализированную установку — систему дегазации, где происходит полное разрушение выделяемых веществ. Сейчас суммарные выбросы в год оценивают в несколько десятков тонн, и это уже не опасные вещества: диоксид углерода — продукт горения, который не представляет угрозы.





На заседании комитета поднимался вопрос донастройки работы фильтровальной станции на бывшей городской свалке, а также рекультивации мазутохранилища автопредприятия, находящегося рядом с закрытым мусорным полигоном. Решение последней проблемы, по словам Сергея Лаврова, прорабатывается с городскими властями. «Вредный объект есть, его будут убирать», отметил замминистра экологии.

Напомним, что рекультивация городской свалки в Челябинске проводилась с июля 2019 года по октябрь 2021 года в рамках федеральной программы «Чистая страна», которая входит в национальный проект «Экология». На ликвидацию мусорного полигона направляли 4,5 млрд рублей. Работы выполняло ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Среди основных эффектов от рекультивации — улучшение качества жизни 1,2 млн человек и уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ на 62 тыс. тонн.

Челябинская свалка, расположенная в границах города, содержала 17,5 млн кубических метров отходов, которые начали складировать еще в 50-х годах прошлого века. Уже к 1980 году потенциал полигона был исчерпан, однако закрыли его только в сентябре 2018 года. На федеральном уровне рекультивацию челябинской свалки называют уникальным проектом, опыт реализации которого можно использовать для подобных работ в других регионах. Впервые в России в полезное использование возвращена загрязненная территория площадью 74,5 га. В будущем на месте полигона могут появиться горнолыжный курорт или парк с арт-объектами.