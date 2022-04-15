Мэрия Челябинска согласует реновацию с жильцами барака на улице Свободы

Для сноса старого дома нужно разрешение большинства собственников

В апреле мэрия Челябинска проведет встречу с жильцами дома № 82а по улице Свободы. Это двухэтажное деревянное здание, 1928 года постройки. Оно не является аварийным, износ составляет только 55%. Дом попал в программу реновации квартала в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова. Планируется, что там снесут старые постройки, а на их месте возведут современный жилой комплекс. Чтобы планы осуществились, две трети жильцов должны согласиться на переезд. Если администрации не удастся уговорить людей, дом исключат из плана реновации, сообщили в пресс-службе управления архитектуры администрации.

Аукцион по поиску застройщика для реновации старого квартала в центре Челябинска проведут в июне. Кроме дома № 82а по улице Свободы планируется снос аварийной двухэтажки № 69 по улице Пушкина. Он будет расселен и разрушен в любом случае, потому что жить там уже нельзя.





Так выглядит аварийный дом на улице Пушкина, который точно снесут / Источник: vk.com/p69_69a_71a



Реновацию нужно будет провести за семь лет. Проект комплексного развития территории прошел согласование в министерстве строительства региона. Это будет жилая среднеэтажная застройка высотой до 8 этажей. Инвестор должен будет освоить 11,8 тыс. кв. метров, планируется ввод 15 тыс. кв. метров жилья.





Дома, которые снесут в рамках реновации квартала / Источник: Google maps



В мэрии предоставили эскизы возможной застройки территории.









Двор, где проведут реновацию, расположен через дорогу от Главного управления МЧС России по Челябинской области, неподалеку от кинотеатра Пушкина. Сейчас там со стороны улиц Пушкина и Тимирязева располагаются четырехэтажки, со стороны улицы Свободы — сталинки и здание «Альфа-банка». Внутри двора — гаражи и школа № 121.