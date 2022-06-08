Мэрия Челябинска разрешила строить семь панельных домов на улице Блюхера

Работы стартуют этим летом

Мэр Челябинска Наталья Котова одобрила проект застройки квартала в районе улиц Блюхера, Тарасова, Омской. Решение о сносе аварийных двухэтажных домов 1950-х годов приняли после публичных слушаний. Застраивать территорию возле дорожной больницы будет компания «Символ». Как рассказали ИА «Первое областное» в организации, работы начнутся этим летом. Сейчас проект первого здания проходит государственную экспертизу.





Выделены дома, которые пойдут под снос

Первая девятиэтажка посреди старого квартала появится на месте снесенного дома № 67 на улице Омской. Это будет здание стандартной 97-й серии, как в Парковом или Академ Riverside. Пройти госэкспертизу застройщик планирует уже в июне. Сразу же получат разрешение на строительство в мэрии. Возводить здание начнут этим летом.

Параллельно идет подготовка к расселению соседнего дома № 69. На его месте построят семиэтажку. Людям дадут квартиры из свободного жилого фонда «Символа». У компании есть готовые объекты на улицах Омской и Шаумяна, если жильцы не хотят переезжать из Советского района. Также компания предлагает переселенцам квартиры в Аргаяше или Саргазах Сосновского района, если кому-то хочется жить поближе к природе.

«Площадка под строительство первого дома уже подготовлена, вынесены на поверхность инженерные коммуникации. Планируем начать строительство как можно быстрее. Затягивать — не в наших интересах», — сообщил представитель застройщика.

Судя по чертежу планировки, компания планирует построить в этом квартале семь жилых домов — четыре 12-этажки, по одной десяти-, девяти- и семиэтажке. Здания появятся на месте построек с высоким процентом износа по адресам: Тарасова, 44 (1958 год постройки), Блюхера, 11 (1944 год), Блюхера, 9 (1951 год) и 9а (1959 год), Омская, 69 (1958 год), Омская, 67 (1952 год). Замена двухэтажных домов по улице Сулимова, которые не имеют статуса ветхо-аварийных, проектом планировки не предусмотрена.

Так выглядит подъезд одного из домов

Планируется реконструкция здания по улице Омской, 61а. Там будет детский сад на 50 мест. Ремонт проведут с соблюдением санитарных норм и по строительным правилам. Сейчас здание выставлено на продажу. Кроме того, в квартале обустроят детские игровые площадки. Проектом планировки предусмотрено также строительство спортивного центра площадью 160 кв. метров. Он появится на месте автосервиса. Не забудут и про парковки. Вдоль внутриквартальных проездов построят две подземные автостоянки на 165 машино-мест.

На первых этажах проектируемых многоквартирных домов предусмотрено размещение нежилых помещений. Их можно будет использовать для детских центров и спортивных секций. О сроках строительства квартала пока не сообщается.

Корреспондент ИА «Первое областное» в апреле этого года побывал в квартале на улице Блюхера. Он оценил эстетику аварийного фонда и узнал, с каким настроением жители ждут переселения.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Производственно-коммерческая фирма „Символ“» принадлежит Борису и Елене Мельник. Компания работает с 1998 года, является застройщиком загородного комплекса «Чистые пруды» в поселке Саргазы, среди реализованных проектов — дома на улице Елькина, 112, улице Володарского, 52а, улице Либкнехта, 28а и «ЖК на Омской». В 2020 году выручка компании составляла 850 млн рублей, чистая прибыль — 31 млн рублей. «Символ» участвовал в 50 закупках, победив в 36 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 122 млн рублей. Большая часть договоров связана с переселением людей из аварийного жилья в новые квартиры, которые выкупают администрации районов.