Мэрия Челябинска разрешила строить развлекательный центр возле «Белого рынка»

В двухэтажном комплексе разместят картинную галерею, магазины и рестораны

Администрация Челябинска выдала разрешения на использование территории и отклонение от предельных параметров строительства на земельных участках возле фудмаркета «Белый рынок» на улице Тернопольской. Рядом с проходной радиозавода «Полет» инженерно-строительная компания «Выбор» собирается строить двухэтажный развлекательный комплекс. Градостроительные документы размещены на сайте мэрии.

Многофункциональный развлекательный центр будет общей площадью 517 кв. м. Предполагается, что он дополнит концепцию «Белого рынка». Как ранее сообщали инвесторы, завершить возведение объекта рассчитывают к концу 2022 года.

На первом этаже развлекательного центра расположатся картинная галерея, выставочный зал, торговые лавки, магазины, помещения для креативного досуга, а на втором — паб или ресторан (290 кв. м.). Судя по эскизу проектировщиков, фасад первого этажа будет кирпичным, а второй этаж облицуют стеклом.

В планах застройщика — провести озеленение 99 кв. м прилегающей территории и обустроить бульвар по улице Смирных. Последнее будет возможно сделать в весенне-осенний период.

По данным базы «СБИС», владельцем инженерно-строительной компании «Выбор» (зарегистрирована в апреле 2014 года) является Мария Мордовцева, дочь Виталия Мордовцева, давнего бизнес-партнера депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. Мордовцев был одним из собственников ООО «Уральская мясная компания», которое входило в холдинг Колесникова «Здоровая ферма». По некоторым данным, Олег Колесников является основным инвестором строительства «Белого рынка».

ООО «Девелопер Весна» зарегистрировано в апреле 2019 года. Генеральный директор и владелец — Екатерина Цветкова. Ранее она входила в список руководителей и учредителей агрохолдинга «Уралбройлер», головного предприятия группы компаний «Здоровая ферма».