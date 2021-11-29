Мэрия Челябинска разрешила строить пятиэтажную гостиницу на границе с лесом

Здание появится на улице Захаренко

Администрация Челябинска после публичных слушаний выдала разрешение на строительство пятиэтажной гостиницы и торгово-офисного центра на улице Захаренко в Курчатовском районе. Здания будут возводить собственники медцентра «Сакура», расположенного рядом. Территория, на которой появятся объекты, соседствует с лесным массивом. Жители окрестных домов против. Они требуют, чтобы «Сакура» отодвинула забор от границы леса и отказалась от планов по строительству.

На этом участке будут построены гостиница и торгово-офисное здание. Источник: Google maps

В мэрию Челябинска обратились жители микрорайона по улице Захаренко. Под заявлением подписались 25 человек. Люди на публичных слушаниях, которые прошли в заочном режиме, выразили протест против застройки рядом с лесом.

«Администрация не занимается развитием парков в Курчатовском районе. Уничтожает лес и почвенный слой, созданный природой. В сквере ведется строительство коттеджного поселка, создано кладбище животных. Наша позиция следующая: строительство вдоль ул. Захаренко должно быть запрещено. Данная площадка должна быть очищена от мусора, создана тропа здоровья, лес должен быть очищен от мусора, коттеджей, кладбища животных и создан парк для отдыха. Забор, который „Сакура“ поставила на территории городского леса, необходимо сдвинуть на 30 метров в сторону улицы Захаренко», — говорится в обращении жителей.

Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капстроительства в мэрии запросили Владимир Кобельков и Наталья Кобелькова. Они в равных долях (по 50%) являются владельцами медцентра «Сакура». В настоящее время, по данным публичной кадастровой карты, на рассматриваемом земельном участке расположены объекты медобслуживания населения без стационара. Фактически рядом с медцентром работает автостоянка.





На участке сейчас располагается автостоянка. Источник: «Яндекс.Панорамы»

Владимир Кобельков и Наталья Кобелькова на претензии жителей заявили, что в рамках проектирования торгового центра и гостиницы участки с зелеными насаждениями затронуты не будут. Предприниматели не собираются вырубать лес. Более того, «Сакура» безвозмездно вернула мэрии участок парка, по которому проходит муниципальная «тропа здоровья». Из-за этого итоговая площадь участка для эксплуатации медицинского центра уменьшилась на 4306 кв. метров.

«Проход к „тропе здоровья“ и лесному массиву ничем не ограничен, а, напротив, благоустроен. Заасфальтирована проезжая часть улицы Лиственная и смонтированы новые тротуарные пешеходные проходы в соответствии с ГОСТом. Помимо этого, высажено более 20 саженцев яблонь, более 100 саженцев кустарников и большое количество цветов для благоустройства», — заявили владельцы «Сакуры».

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Челябинска не нашла нарушений в документации. Медцентру «Сакура» по результатам публичных слушаний выдали разрешение на использование участков рядом с лесом на Захаренко для строительства торгово-офисного здания и пятиэтажной гостиницы.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», медцентр «Сакура» специализируется на лечении и помощи людям с детским церебральным параличом, синдромом Дауна, расстройством аутического спектра, восстановлении после инсульта и черепно-мозговых травм. Пятиэтажную гостиницу строят для пациентов и их сопровождающих. В торгово-офисном здании запланировано размещение магазина с продуктами первой необходимости и аптеки. Офисные помещения рассчитаны на административно-хозяйственный персонал медицинского центра.