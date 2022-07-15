Мэрия Челябинска разрешила провести реновацию Киргородка

Новый микрорайон на месте бараков появится к 2027 году

Администрация Челябинска утвердила планировку 56,2 га в Тракторозаводском районе — на территории Киргородка, построенного в послевоенные годы для сотрудников ЧТЗ (в те годы предприятие называлось Кировским заводом). В границах улиц Бажова, Горького, Салютной и Артиллерийской возведут современный жилой комплекс. Постановление, где говорится об утверждении проекта микрорайона, опубликовано на сайте мэрии.

Площадь нового жилого комплекса составит до 270 тыс. кв. метров. Его строительство планируется в шесть этапов — с 2022 по 2027 годы. Первую очередь — между улицами Правдухина и Салютной — намерена возвести компания «УралАртСтрой», она выступала инициатором проекта. К строительству первого дома планируют приступить уже в этом году, а сдать его хотят в 2023-м.

«Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов высотой до 18 этажей, благоустройство существующей жилой застройки, организация детских площадок. Также в документацию включены проектируемые и реконструируемые здания детских садов и школ», — отмечают в пресс-службе администрации Челябинска.





На территории жилого комплекса построят детский сад на 220 мест и школу на 1250 мест. Еще два детсада ждет реконструкция. Один из них переделают в начальную школу. Машины можно будет оставлять в соседних гаражных кооперативах, на наземных и подземных парковках — они входят в проект. Застройщик намерен улучшить дорожную сеть района. Для этого исключат совмещение пешеходных дорожек и автомобильных проездов. Кроме того, предусмотрено наружное освещение улиц, парковок, площадок и проездов на всей территории участка, а также создание бульварной зоны и сквера.

О застройке территории Киргородка говорили несколько лет назад. Летом 2019 года все та же компания «УралАртСтрой» выступала с инициативой о проведении реновации в границах улиц Салютной, Артиллерийской, Правдухина и Горького. До этого застройщик расселил один из ветхих бараков и возвел в том районе многоэтажку. Всего же высоток в Киргородке две — на улице Грибоедова, 40Б и на улице Крылова, 4. Несмотря на то, что новую планировку в 2019-м мэрия утвердила, к строительству не приступили. Участок для реновации квартала в итоге расширили и добавили в проект создание социальных объектов.