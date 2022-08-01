Мэрия Челябинска проведет аукционы по продаже девяти недостроев

Найти покупателя планируется и на старейший проблемный объект — на улице Васенко

В августе мэрия Челябинска намерена провести восемь аукционов по продаже девяти недостроенных объектов разной направленности. Прежние владельцы хотели возвести гостиницы, учебный центр, парковку, заправку и автомойки. Все выставленные на аукционы недострои ранее были изъяты у собственников по решениям суда. Торги уже объявлены комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям, сообщает пресс-служба администрации.

Первый аукцион состоится 2 августа. Речь идет о построенном только на 20% частном доме на улице Воробьева, 31. Начальная цена составляет 447 тыс. рублей.

9 августа пройдут еще два аукциона. Покупателя намерены найти на один из старейших долгостроев Челябинска — сооружение на улице Васенко, 94. Начальная цена недостроенного гостинично-спортивного комплекса компании «Стройсвязьурал 1» с площадью застройки 3,9 тыс. квадратных метров — 19 млн рублей. В тот же день состоится аукцион по продаже незавершенного учебно-коммерческого центра автошколы «Кафс» на улице Батумской. Объект площадью 168 квадратных метров администрация Челябинска хочет продать за 513,6 тыс. рублей.

На 16 августа намечены тоже два аукциона. Недостроенная заправка площадью 558 «квадратов» на Бродокалмакском тракте, построенная на 50%, продается с начальной ценой 12 млн рублей. Два долгостроя на улице Автодорожной — автомойки — продаются за 2,9 млн рублей и 93 тыс. рублей. Обе постройки возведены на 20% (площадь 574 квадратных метров и 18 «квадратов»).

23 августа власти города рассчитывают продать не введенную в эксплуатацию многоуровневую наземную автостоянку закрытого типа на 236 машино-мест. Недострой «Метчелстроя» находится в Металлургическом районе по улице Румянцева. Площадь застройки — 1,2 тыс. квадратных метров, степень готовности составляет 10%. Начальная цена объекта — 1,8 млн рублей. Недостроенную гостиницу на проспекте Победы, которую хотела возвести компания «Росстрой», продают за 42,2 млн рублей. Комплекс построен всего на 15%, площадь объекта — 17,5 тыс. квадратных метров.

Наконец, в последний день августа пройдет аукцион по продаже недостроенного склада на улице Валдайской, 13а. Его площадь составляет 4,68 тыс. «квадратов». Начальная цена — 47,15 млн рублей.

Добавим, что власти Челябинска продали с аукционов уже 10 недостроенных зданий. По состоянию на конец июля комитет по управлению имуществом и земельным отношениям получил 29 вступивших в законную силу решений судов об изъятии 31 долгостроя.