Мэрия Челябинска продает недостроенный спорткомплекс на улице Труда

Объект находится по соседству с ледовым дворцом «Уральская молния»

Власти Челябинска объявили аукцион по продаже недостроя на улице Труда со степенью готовности 28%. Объект, огороженный забором, находится в окружении ТРК «Гагарин-парк», ТРК «Таганай», ледового дворца «Уральская молния», школы бокса «Урал» и Центрального стадиона. Начальная цена составляет 38,3 млн рублей, сказано в материалах на сайте администрации города.

Компания «Стройкомплекс-97» (принадлежит предпринимателям Дмитрию Селиванову и Алексею Юрченкову) в 2013 году получила в аренду участок площадью 1,6 тыс. кв. метров для возведения спортивно-развлекательного комплекса. Администрация без торгов продлевала договор аренды земли в 2016 году. Однако строительные работы так и не начались.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска подавал иск по изъятию объекта. Летом 2020 года Центральный районный суд разрешил забрать у «Стройкомплекс-97» участок из-за бездействия застройщика. Решение районного суда подтвердила областная инстанция.

Добавим, что в апреле мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенную гостиницу на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской в Металлургическом районе. Объект принадлежал компании «Метчелстрой».

В мае администрация города начала поиск инвестора на недостроенный отель на улице Братьев Кашириных. Здание хотели возвести к саммитам ШОС и БРИКС. Владельцем объекта была компания «Жилстрой № 9».