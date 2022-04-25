Мэрия Челябинска продает недостроенную гостиницу в Металлургическом районе

Прежний владелец участка успел сделать на площадке только фундамент

Недостроенную гостиницу, которая находится на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской в Металлургическом районе, собираются продать с аукциона. Его объявил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Заявки принимаются до 27 мая, а конкурс планируют провести 31 мая.

Площадь застройки составляет 970 кв. метров. Степень готовности — всего 7%. Кадастровая цена — 876,4 тыс. рублей. Начальная цена объекта незавершенного строительства в несколько раз больше — 12,38 млн рублей. Задаток для участия в аукционе составляет 20%. Аукцион будет проводиться на повышение с шагом в 1%.

Недостроенную гостиницу изъяли у строительной компании «Метчелстрой» в марте 2021 года по решению Арбитражного суда Челябинской области. Иск подавал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города. Договор аренды участка под здание расторгли в 2020 году. Тогда КУиЗО проводил обследование территории и выяснил, что строительство не ведется.





Это не первый объект «Метчелстроя», который пытаются продать на аукционе. В ноябре 2021 года не удалось найти покупателя на недостроенную многоуровневую парковку на улице Румянцева. Договор аренды участка под стоянку прекратил действие в 2019 году. По решению суда недострой изъят в марте 2021 года. Объект площадью 1,2 тыс. кв. метров имеет степень готовности 10%. Начальная цена составляла 2,1 млн рублей.

По данным базы «СБИС», ООО Специализированный застройщик «Метчелстрой» работает с 2000 года. Является одним из основных застройщиков в Металлургическом районе Челябинска. Владельцами значатся Александр Воробьев (67%, он же директор) и Ольга Илюхина (33%). Компания является учредителем ООО «Созидание», занимающимся строительством и ремонтом зданий. В 2020 году «Метчелстрой» понес убыток в размере 8,5 млн рублей.