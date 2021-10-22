В Челябинске повторно объявили конкурс на проектирование нового моста по улице Энгельса

Предыдущие торги отменены из‑за жалобы участника на документацию

Администрация Челябинска объявила новые торги на выполнение проектно-изыскательских работ, необходимых для строительства моста через реку Миасс. Объект планируется возвести между улицами Энгельса и Краснознаменной. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен полностью запланировать развитие улиц Краснознаменной и Энгельса. В зоне проектирования должен быть весь участок от улицы Братьев Кашириных до Труда, включая перекрестки.

Необходимо обеспечить «безопасность и плавность движения транспортных средств и пешеходов». Проектировщик обязан самостоятельно согласовывать строительство моста с собственниками земельных участков, через которые будет проходить конструкция. Гарантийный срок работ составит 36 месяцев. Начальная (максимальная) цена торгов составляет 32,64 млн рублей.

Провести инженерные изыскания победителю конкурса будет необходимо до 20 февраля 2022 года. До 20 марта 2023 года подрядчик должен разработать проектную документацию, согласовать ее с заказчиком и получить положительное заключение госэкспертизы. Средства на работы направят из бюджета Челябинска.

Ранее Челябинское УФАС отменило результаты конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках возведения моста через реку Миасс, победителем в котором стала проектно-строительная компания «КамаМост». В ведомство поступила жалоба от другого участника — компании «УралДорПроект» — на действия конкурсной комиссии во время проведения аукциона. По итогам рассмотрения заявки эта компания стала четвертой.

В обращении в УФАС организация заявляла о неправомерно полученном нуле баллов по одному из критериев — «по причине предоставления сведений не в полном объеме». В связи с аннулированием результатов прежних конкурсных процедур торги было решено провести заново.