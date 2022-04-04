Мэрия Челябинска потратит на праздничные салюты 4 млн рублей

Жители и гости города увидят панорамные и многоуровневые фейерверки

В Челябинске 1 и 9 Мая и в День города проведут праздничные фейерверки. Их организатора ищет администрация города. Аукцион уже объявлен. Как сказано на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 4 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинска. Победителя выберут 8 апреля.

Фейерверки в Праздник весны и труда, День Победы и на 286-летие Челябинска будут запускать на набережной реки Миасс в 22 часа. Продолжительность составит 10—12 минут.

В техническом задании сказано, что салюты во все праздничные дни должны быть панорамными, непрерывными, многоуровневыми и с набором разнообразных пиротехнических эффектов. Зрители увидят «кометы», «короны», «ромашки», «хризантемы», «пионы», «разноцветные хвосты», «сферы» и «цветочную волну». После каждого фейерверка подрядчику нужно будет навести порядок на территории, где был запуск.

Согласно конкурсной документации, оплата проведения салюта будет производиться по факту оказания услуги. Аванс не предусмотрен.

Добавим, что фейерверки в День Победы и День города будут сопровождать музыкой и световым шоу. Время представлений аналогично запускам салютов — 10 и 12 минут. На организацию направят 826 тыс. рублей.