Мэрия Челябинска официально запретила строить четырехуровневую парковку возле зоопарка

Решение вынесли через четыре месяца после публичных слушаний

Администрация Челябинска вынесла распоряжение об отказе в выдаче разрешения на строительство четырехуровневой парковки на улице Труда. Стоянку на 500 машин собирались строить рядом с зоопарком. Однако на публичных слушаниях 286 жителей города выступили против этой идеи. Документы об окончательном запрете на строительство рядом с городским бором опубликованы на сайте мэрии спустя четыре месяца после обсуждений.

Четырехуровневую парковку возле парка Гагарина планировалось построить на муниципальной земле — на участке между бутик-отелем «Тишина» и трансформаторной подстанцией. Территория относится к зоне парков и скверов. Ранее в администрации поясняли, что нормативы и требования для парков и зон отдыха определяют потребность в автостоянках. В случае с Челябинском это 20 машино-мест на 100 посетителей, одновременно находящихся в местах рекреации. Парк имени Гагарина и зоопарк единовременно могут посещать 2,5 тыс. человек. Поэтому рядом просто необходима парковка на 500 машин.

В 2018 году комиссия по градостроительству уже снимала с повестки общественных слушаний вопрос о застройке территории парка им. Ю. А. Гагарина. Там собирались строить дельфинарий, на входе в парк со стороны ТРК «Родник» должна была появиться парковка. На общественных слушаниях жители города тогда тоже высказали протест по поводу любой застройки на территории ЦПКиО Гагарина, которая предполагает вырубку деревьев. Собравшиеся провели голосование, в ходе которого единогласно поддержали отмену строительства капитальных объектов и парковки.

Многоуровневая парковка возле парка Гагарина не включена в новую комплексную схему организации дорожного движения. Планируется, что в центре Челябинска в 2021–2022 годах создадут единое парковочное пространство. В этом году в городе запустят три платных парковки — в сквере на площади Революции, напротив мэрии и возле управления ЮУЖД. Всего — около 300 машино-мест. Деньги за стоянку начнут брать летом.