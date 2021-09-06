Мэрия Челябинска без торгов раздала контракты по высадке деревьев на проспекте Ленина

Чиновников привлекут к административной ответственности

УФАС России по региону выявило антиконкурентное соглашение при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина в Челябинске в 2020 году. В сговоре участвовали комитет дорожного хозяйства мэрии, ООО «Артур», ООО НПО «Сад и огород» и восемь индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Комитет дорожного хозяйства, чтобы не проводить открытый конкурс по поиску подрядчика, искусственно разделил работы стоимостью 3,3 млн рублей на более мелкие лоты. Закон разрешает заключать контракты без торгов, если сумма закупки не превышает 600 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на таком основании, не должен превышать 2 млн рублей.

В материалах, представленных ГУ МВД России по Челябинской области в адрес антимонопольной службы, были доказательства сговора. На одном из совещаний в комитете дорожного хозяйства мэрии сотрудника ООО НПО «Сад и огород» представили как подрядчика, который будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. При этом никакого конкурса среди предпринимателей не проводилось. Кроме того, сотрудникам мэрии было поручено проработать вопрос заключения договоров и техническое задание. Все это объяснялось нехваткой времени и необходимостью срочно начать работы.

«Антимонопольным органом установлено, что коммерческие предложения зарегистрированы комитетом задним числом. Так, ИП Королева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 11 марта 2020 года, а коммерческие предложения от ее имени, с указанием ИНН, направлены 2 марта 2020 года», — сообщили в Челябинском УФАС.

Чиновникам, которые без конкурсных процедур заключили контракты на озеленение проспекта Ленина, грозит административное наказание.