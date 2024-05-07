Менеджеров по работе с клиентами чаще всего ищут в отрасли связи Челябинска

Предлагаемая зарплата таких работников выросла на 3%

В первом квартале 2024 года профессия менеджера по работе с клиентами стала самой востребованной среди специалистов связи в Челябинске. Это выяснили эксперты сервиса «Авито Работа». Они проанализировали ситуацию в отрасли ко Дню радио и сообщили результаты исследования ИА «Первое областное». В этой сфере тоже есть дефицит кадров. Специалистов привлекают высокой зарплатой и различными бонусами.

«Анализ рынка труда за первый квартал 2024 года показал, что в отрасли связи, как и на рынке в целом, ощущается большой дефицит рабочих специалистов. Для привлечения кадров работодатели повышают уровень зарплатных предложений для новых сотрудников, разрабатывают системы материальных и нематериальных бонусов, а также расширяют границы найма — в частности, берут на работу студентов и сотрудников без опыта»,— отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов.

За год число вакансий на позицию менеджера по работе с клиентами выросло сразу на 150%. По сравнению с первым кварталом 2023 года работодатели стали предлагать таким специалистам на 3% больше — в среднем 45 347 рублей в месяц при полной занятости.

Чуть меньше увеличилось количество вакансий для электромонтажников — на 139%. Им в среднем предлагают зарплату в 75 456 рублей (+20% к первому кварталу 2023 года). Предложений о работе для инженеров стало больше на 123%. Зарплата выросла за год на 2% — 62 674 рублей. Техников тоже стали чаще искать — вакансий прибавилось на 110%. Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями, составляет 51 416 рублей. Для монтажников число предложений о работе выросло лишь на 18%. На 19% увеличилась зарплата — 73 681 рубль.

«Рост спроса на новых специалистов во многом связан с развитием интернета и телекоммуникационных сетей в России. Помимо сетевиков, которые умеют обслуживать иностранную технику, нужны еще и те, кто специализируется на отечественном оборудовании. А увеличение зарплат обусловлено высокой конкуренцией на рынке найма в целом, речь идет не только о найме сетевиков и инженеров связи. На одного специалиста сейчас приходится более трех вакансий, что является следствием рекордно низкого показателя безработицы в стране»,— комментирует директор центра по привлечению и подбору персонала цифровой экосистемы МТС Кристина Сергиенко.