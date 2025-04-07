«МЕКОМ» в очередной раз подтвердил статус надежного поставщика

В рамках инвестпроекта предприятие поставило емкостное оборудование

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ООО «МЕКОМ» поставило емкостное оборудование из нержавеющего и алюминиевого металлопроката для модернизации и расширения производства в рамках реализации инвестиционного проекта РФ по развитию новых направлений на предприятии-партнере.

Сотрудниками компании «МЕКОМ» были применены новые инженерные решения при изготовлении техники и по переоборудованию производства, закуплены и аттестованы сварочная колонна, листогибочный станок лазерной резки, четырехвалковые станки, устройство лазерной очистки, сварочные полуавтоматы, профилегибочная машина.





«Одной из особенностей было использование инновационных решений, которые позволили оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы. Каждый проект для нас в первую очередь вызов, но в то же время сотрудники „МЕКОМ“ показывают высокий уровень профессионализма в решении задач и сплоченность. Горжусь тем, что наша команда предлагает клиентам и партнерам современные и эффективные решения», — рассказала руководитель отдела металлургического и топливно-энергетического оборудования Медина Трегуб.

Напомним, компания «МЕКОМ» выпускает широкий спектр продукции для основных отраслей промышленности, включая металлургию, энергетику, машиностроение и ВПК. МЕКОМ осуществляет свою деятельность почти 20 лет, за это время поставлено более 40 тысяч тонн металлоконструкций по ключевым проектам, среди которых «Норильсктрансгаз», «Восток Ойл» и многим другим.

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