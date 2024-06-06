«МегаФон» повысит доступность телеком-услуг в Челябинской области

Алексей Текслер провел рабочую встречу с Хачатуром Помбухчаном

«МегаФон» повысит доступность телеком-услуг в Челябинской области, обеспечив покрытие LTE-связью удаленных территорий и основных дорог, в частности трассы М-5. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с гендиректором компании «МегаФон» Хачатуром Помбухчаном на ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Переговоры прошли в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024. Стороны обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества между регионом и компанией.

Основными темами обсуждения стали новые проекты и инициативы оператора связи, направленные на улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности работы государственных и коммерческих структур.

«Развитие региона невозможно без развития связи и интернета. Мы с коллегами из Минцифры активно в этом направлении работаем. Крайне актуальная тема для нас сейчас — покрытие LTE-связью основных дорог, в частности, федеральной трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Это широкая четырехполосная магистраль протяженностью двести километров. Первая бесплатная магистраль, которая связала два областных центра. Но на ней есть перерывы в покрытии. Мы обсудили этот вопрос с министром цифрового развития России Максимом Шадаевым, а сегодня хочу предложить вам партнерство в этом проекте», — уточнил Алексей Текслер.





Также обсуждались инвестиции «МегаФона» в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской области, включая строительство базовых станций, узлов и каналов связи. Это позволит повысить доступность телеком-услуг для населения, особенно в удаленных населенных пунктах и на трассах.

Хачатур Помбухчан представил губернатору геоаналитические сервисы компании, которые помогают улучшить управление городской, транспортной и социальной инфраструктурой, а также повысить туристическую привлекательность региона. Стороны обсудили коммуникативные сервисы, включая программно-аппаратный комплекс корпоративной автоматической телефонной станции (КАТС) и ПАК «Автообзвон» для программы «Чистый город».





Отдельно была отмечена собственная платформа экологического мониторинга компании «МегаФон», включающая стационарные и подвижные посты мониторинга качества воздуха и воды. Эта платформа позволяет получать онлайн-информацию и прогнозы о состоянии окружающей среды, что способствует принятию своевременных и эффективных управленческих решений.

В ходе встречи также обсуждались вопросы импортозамещения и информационной безопасности. «МегаФон» активно работает над этими направлениями, предлагая широкий спектр решений, включая платформу киберразведки, обучающую платформу «МегаФон DLP», антивирусы и защитные экраны.