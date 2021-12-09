МегаФон построит самую большую в России сеть Private LTE для СИБУРа

Стороны подписали соглашение о строительстве

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Она обеспечит улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленности.

Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре этого года. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций, оборудования и программного обеспечения.

«Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», — сообщил Василий Номоконов, член правления — исполнительный директор СИБУРа.

По оценке эксперта, даже с существующими технологиями передачи данных цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации СИБУРа на горизонте нескольких лет превысит 59 млрд рублей. Развертывание сети PLTE станет шагом к реализации этого потенциала.

PLTE появится на территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». Бесшовное покрытие будет организовано на диапазонах 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети, предоставить резервирование и широкий охват покрытия. PLTE также будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

В МегаФоне отмечают, что имеют большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей, при этом проект с СИБУРом станет самым масштабным.

«Все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE — это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию»,— комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.

Плюсы PLTE — скорость и мобильность при полной информационной безопасности. К примеру, СИБУР сможет использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны как универсальный инструмент коммуникации, заменяющий традиционную радиосвязь, чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.

Стороны также отмечают, что платформа связи на базе технологии LTE позволит еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT-устройства и рабочие станции.