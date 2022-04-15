«Мечел» реконструирует футбольное поле в спортивном комплексе «Металлург»

Первые соревнования пройдут в июле

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») продолжает масштабный ремонт спортивного комплекса «Металлург» — в этом году на его территории развернулись строительные работы по замене покрытия футбольного поля. Социальные проекты комбината оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр города Наталья Котова.

Проект реконструкции спортивного комплекса «Металлург» компания реализует с 2020 года. За это время в здании установили витражные окна, заменили двери, провели отделку стен фойе, отреставрировали зрительские трибуны. Преобразились и фасады: стены оштукатурили и украсили граффити со спортивной тематикой. Кроме того, в ходе работ провели ремонт подпорной стены со стороны улицы Дегтярева, покрасили забор стадиона, обновили фасад со стороны улицы Первого Спутника.

Уже в прошлом году спортсмены начали свои тренировки на обновленном прорезиненном покрытии для беговых дорожек.

Весной начались работы по реконструкции футбольного поля: подрядная организация выравнивает поверхность, проводит монтаж основания и дренажной системы. После завершения всех работ уже в июле здесь появится искусственный газон и пройдут первые тестовые матчи в преддверии Дня металлурга.

«Я очень благодарен компании „Мечел“ за то, что эти решения были приняты, компания продолжает социальные инвестиции в городе. И я, и все жители оцениваем это очень положительно», — отметил Алексей Текслер.

«Компания „Мечел“ всегда была социально ориентированной. Во время реконструкции спортивного комплекса мы обратили пристальное внимание на каждую деталь — окна, фасады, внутренние вещи, манеж, беговые дорожки, трибуны. Мы хотим подарить Металлургическому району красивое футбольное поле, где смогут тренироваться будущие чемпионы», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.