«Мечел-Материалы» увеличили продажи щебня и минеральной добавки

Потребителям отгрузили больше 203 тыс. тонн продукции

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам 8 месяцев 2022 года увеличила продажи доменного щебня и минеральной добавки для бетона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи доменного щебня выросли на 15%. За указанный период потребителям отгрузили больше 203 тыс. тонн продукции. Доменный щебень изготавливают из доменного шлака, который остается после плавки чугуна как вторичный продукт. В жидком состоянии температура шлака достигает свыше 1600 градусов, чтобы материал затвердел, его сливают и остужают водой. После затвердевания шлак дробят до требуемой фракции.





Доменный щебень почти не отличается от гранитного или гравийного щебня природного происхождения, но обладает преимуществом при возведении шоссе. Благодаря пористой структуре он впитывает влагу и легче трамбуется при укладке дороги. В этом году предприятие поставляет щебень для возведения трассы M-12, которая соединит Москву, Нижний Новгород и Казань единой автомагистралью.

Реализация минеральной добавки за 8 месяцев 2022 года увеличилась на 36%. Заказчикам направили почти 169 тыс. тонн продукции. Минеральную добавку также производят из доменного шлака — его перемалывают до мельчайших частиц на помольно-смесительном комплексе предприятия. Такая продукция востребована на предприятиях по производству железобетонных изделий, товарных бетонов и сухих строительных смесей.





Рост продаж минеральной добавки произошел за счет расширения поставок в ХМАО, Пермский край, Ленинградскую, Вологодскую и Челябинскую области. Также возобновлено сотрудничество с предприятиями по производству железобетонных изделий в Кемеровской области и Башкирии.

«В поставках нашего сырья высокого качества заинтересованы предприятия из разных регионов страны. Благодаря переработке доменного шлака мы решаем задачу ликвидации отходов металлургического производства в Челябинске»,— отметил генеральный директор компании «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

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