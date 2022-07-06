«Мечел-Материалы» поставили щебень для строительства дороги

Продукцию используют для отсыпки скоростной трассы М‑12

Компания «Мечел-Материалы» (входит в группу «Мечел») поставила в июне 27 тыс. тонн щебня для строительства скоростной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В июле отгрузят еще свыше 30 тыс. тонн продукции, сообщает пресс-служба «Мечела».

Всего планируется на объект направить почти 300 тысяч тонн щебня. Такое количество материала требуется для возведения 811 километров трассы М-12. За счет своего географического местоположения дорога объединит 5 регионов страны: Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Владимирскую, Нижегородскую и Московскую области.

Щебень, требующийся для строительства дороги, производят из шлака, который образуется в процессе выплавки чугуна в доменной печи. После его в расплавленном состоянии транспортируют на участок переработки доменных шлаков. Здесь материал остывает, затвердевает и распадается на фракции, которые после дробят до однородного состояния.

«По своим характеристикам доменный щебень похож на щебень природного происхождения (гранитный, гравийный и известковый), но отличается по своим свойствам. Материал обладает пористой структурой и хорошо впитывает влагу, поэтому легко поддается трамбованию при строительстве шоссе и магистралей. Следовательно, еще и сокращается время работы дорожной техники», — поясняет генеральный директор компании ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.