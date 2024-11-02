Масло из Эмиратов может появиться на полках челябинской розницы

Это позволит сдержать рост цен на этот продукт

Сегодня, 2 ноября, 90 тонн сливочного масла доставлено в Россию из ОАЭ, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. В ближайшее время продукция поступит на торговые полки российских регионов.

Впервые в истории на розничные полки российских магазинов поступит такой товар из стран Персидского залива. Ранее данная продукция в Россию из ОАЭ не импортировалась.

Среди причин увеличения импорта — рост цен на сливочное масло российских производителей. В Челябинске в рознице в октябре стоимость продукта жирностью 72,5% увеличилась до 190-200 рублей за 180 грамм.

В планах наладить поставки масла из Турции, Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.

В Минсельхозе России ранее отмечали, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.