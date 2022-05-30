Маршрутчикам Челябинска запретили говорить о повышении цен

Предостережение от подобных высказываний выдало УФАС

Председателю Союза перевозчиков Челябинска выдали предостережение за его слова о росте стоимости проезда в маршрутных такси города на 15—20% — до 33—35 рублей. С таким заявлением Александр Исаев выступал в эфире местной радиостанции в середине мая. Предостережение вынесло Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы. В надзорном ведомстве отметили, что подобные высказывания могут расцениваться организациями «как руководство к действию».

«Представитель организации озвучил в СМИ прогноз о росте стоимости проезда в маршрутных такси Челябинска. Подобные публичные заявления могут быть восприняты участниками рынка как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен», — поясняют в пресс-службе УФАС.

Челябинское УФАС в очередной раз обращает внимание компаний и должностных лиц на необходимость соблюдения антимонопольного законодательства и добросовестного поведения. При нарушениях надзорное ведомство принимает меры реагирования.

В конце марта подобные предостережения УФАС выдало кондитерской фабрике «Кременкульская». Представитель компании заявлял в СМИ о повышении цен на свою продукцию.

Также Челябинское УФАС России выдавало предостережение сети супермаркетов Spar на Урале. По информации антимонопольного ведомства, сотрудник компании публично сообщил о предстоящем увеличении цен на косметику.

