Марат Хуснуллин: Регионы смогут нивелировать санкции за счет реструктуризации кредитов

Вице-премьер озвучил, какие еще возможности получили субъекты

Правительство России нацелено на то, чтобы жители как можно скорее получили новые дороги, социальные объекты, инженерные сооружения. Об этом на совещании с президентом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Отмечается, что часть обязательных требований в сфере строительства будет сокращена в течение месяца, но снижения качества и безопасности стройки не будет.

Важная часть работы — поддержка регионов. Какие возможности получили субъекты:

Возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований;

Право правительства утверждать распределение межбюджетных трансфертов без внесения изменений в сводную бюджетную роспись;

Право на изменение проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам.

В качестве дополнительных мер поддержки Хуснуллин предложил главе государства ввести в 2022 году мораторий на проверки госкомпаний в строительстве, а также увеличить авансирование по строительству в рамках госзаказа с 50 до 80%.

«Когда предприятия берут кредит в банке, то банк следит за ходом работ, финансовой дисциплиной. Здесь нужно обязательно наладить контроль со стороны тех правительственных структур, которые будут обеспечивать выделение этих средств в виде авансовых платежей», — прокомментировал президент предложение по увеличению авансирования.

Напомним, ранее президент Владимир Путин в рамках экономического совещания сообщил о положении дел в России на фоне введенных Западом санкций.

