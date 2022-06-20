Mango уходит с российского рынка

Компания продаст все свои магазины

Испанская компания Mango решила отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы на рынке и продать свои магазины местным партнерам. Решение было принято из-за проведения спецоперации на Украине, сообщает испанское издание La Vanguardia.

В России у компании Mango 55 магазинов, в которых работают около 800 сотрудников. На сегодняшний день фирма уже заключила сделки с местными партнерами о продаже нескольких магазинов, процесс передачи собственности проведут в ближайшие месяцы.

В результате Mango перестанет самостоятельно поставлять продукцию в Россию. Закупать одежду будут франчайзи, которые также будут обеспечивать логистику на пути товара в Россию. Кроме того, партнеры компании сохранят обязательства перед сотрудниками компании и поставщиками.

Представители компании ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, компания Mango временно закрыла свои магазины в Челябинской области и по всей стране еще в начале марта в связи с началом спецоперации на Украине. Также временно прекратили работу магазины H&M, Reebok, Adidas, Zara, Bershka и другие. При этом, по словам экспертов, уход иностранных компаний не оказал существенного влияния на рынок труда.