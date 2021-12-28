Малый бизнес в Челябинской области может купить программное обеспечение со скидкой 50%

За полцены можно установить системы бухучета в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

Более тысячи предпринимателей Челябинской области обновили программное обеспечение, заплатив за него только половину стоимости. Такую возможность для малого и среднего бизнеса предоставляет нацпроект «Цифровая экономика», который реализует Минцифры РФ совместно с Российским фондом развития информационных технологий.

Среди доступных цифровых решений за полцены — системы электронного документооборота, управления клиентским сервисом, логистикой, ведения бухгалтерии, системы видеоаналитики, среди них особо востребованы у бизнеса 1С, СБИС, «Мой склад».

«Воспользоваться приобретением отечественного ПО за полцены могут абсолютно все субъекты малого и среднего бизнеса, сведения о которых содержатся в общероссийском Реестре субъектов МСП. Проверить информацию о включении в Реестр легко на сайте налоговой службы или сайте Российского фонда развития интернет-технологий РФРИТ.ру», — говорит гендиректор Центра развития цифровых технологий Челябинской области Алена Шорохова.

В настоящее время поставки отечественного ПО малым предпринимателям осуществляют 29 компаний-вендеров, среди востребованных продуктов — узкоспециализированные программы, которые используются в основном автосервисами или ресторанным бизнесом.

«С начала 2022 года в рамках нацпроекта объявлен конкурс на включение компаний в число поставщиков отечественного ПО для малого бизнеса, рассчитываем, что победу в нем смогут одержать и наши региональные компании, которые являются разработчиками программ», — говорит Алена Шорохова.

Предполагается, что воспользоваться программой по приобретению отечественного ПО за половину стоимости смогут свыше 132 тысяч субъектов МСП.