Максимальный тариф по ОСАГО вырастет с 13 сентября в Челябинской области

Стоимость увеличится на 26%

Коридор базового тарифа ОСАГО в России расширят на 26%. Изменения вступят в силу 13 сентября, сообщает пресс-служба Банка России. Это значит, что максимальный тариф в Челябинской области увеличится на четверть (будет 7535 рублей, а сейчас — 5980 рублей), а минимальный на столько же уменьшится (составит 1646 рублей). Это делают, чтобы страховщики не работали в убыток в условиях роста цен на запчасти из-за санкций.

За расширение тарифного коридора выступали страховые компании. Из-за роста цен на запчасти ОСАГО перестало покрывать ущерб автовладельцев. Самые «бьющиеся» при авариях детали с начала года подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО.

В ЦБ РФ надеются, что новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных. Однако, как ранее рассказали ИА «Первое областное» в страховых компаниях, в Челябинской области в 2022 году устанавливают максимальные тарифы вне зависимости от стажа и количества аварий у водителя. Это делают из-за низкой рентабельности. Возможно, после изменения тарифа ценообразование сделают более гибким.

Ранее Банк России уже неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. По данным ЦБ РФ, это привело к удорожанию полисов на 1,85%. По данным страховых компаний, стоимость ОСАГО для легковых автомобилей в Челябинской области с начала года выросла примерно на 5—7%. Участники рынка прогнозируют, что стоимость полисов в течение года вырастет еще на 10—15%.