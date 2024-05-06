Магнитогорск вошел в топ‑5 городов РФ по темпам снижения цен на вторичное жилье

Средняя стоимость квадратного метра достигла 74 тысяч рублей

Магнитогорск вошел в топ‑5 российских городов по темпам снижения цен на вторичное жилье, сообщает РБК со ссылкой на собственное исследование. Стоимость квадратного метра вторички в городе металлургов снижается второй месяц подряд и достигла 74 тысяч рублей.

В апреле снижение цен на вторичное жилье было зафиксировано в 14 российских городах, или в 28% исследуемых. Для сравнения, в марте отрицательная динамика наблюдалась только в пяти городах. В основу исследования легли подсчеты автоматизированной системы оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта, благодаря которым удалось установить среднюю стоимость 1 квадратного метра в 50 городах России.

«На четвертой строчке всероссийского рейтинга расположился Магнитогорск, где в апреле вторичное жилье подешевело на 0,71%, до 74,1 тысячи рублей за „квадрат“. Снижение цен в этом городе наблюдается второй месяц подряд — в марте оно составляло 0,31%», — говорится в исследовании.

Месяц назад цены на вторичку снизились в Краснодаре (−1,59%), Оренбурге (−0,32%), Магнитогорске (−0,31%), Твери (−0,15%) и Санкт-Петербурге (−0,05%).

Согласно исследованию, в апреле сильнее всего квартиры потеряли в цене в Рязани — 1,51%, до 92,7 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте Владивосток, где вторичное жилье за месяц подешевело на 1,11%, до 171,4 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Это первое снижение с апреля 2023 года, тогда цены уменьшились на 0,39%.

Третье место заняла Балашиха. За апрель стоимость жилья здесь в среднем уменьшилась на 0,87%, до 167,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Последний раз отрицательная динамика в этом городе наблюдалась в декабре 2023 года — на 0,69%.

Последнюю строчку в топ‑5 городов по снижению цен на вторичку заняла Тула со снижением цен на вторичное жилье на 0,67%, до 105,4 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Последний раз отрицательная динамика в этом городе отмечалась в июле 2023 года (−0,08%).