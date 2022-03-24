Магазины в Челябинской области заморозили цены на бытовую технику

Купить можно все самое необходимое

Сеть магазинов «Ситилинк» пока не будет поднимать цены на 450 позиций из своего ассортимента. В перечень вошли товары 15 брендов, сообщает пресс-служба ФАС России. Среди них — цифровая техника (планшеты, сотовые телефоны, наушники), холодильники, духовые шкафы, газовые и электрические плиты, мелкая бытовая техника (микроволновки, мультиварки, блендеры, мясорубки, хлебопечки, электрочайники), а также хозяйственные товары (гладильные доски, сковороды, посуда).

Цены на эти позиции зафиксированы на уровне начала февраля 2022 года. По данным антимонопольной службы, заморозка стоимости товаров продлится до 3 апреля, однако этот срок компания может продлить.

Кроме «Ситилинка», цены на бытовую технику и электронику зафиксировали сети магазинов «М. Видео» и «Эльдорадо». Там тоже сохранили розничные цены февраля. Акция распространяется на 140 моделей техники в 30 категориях. Сюда входят смартфоны, ноутбуки, устройства для дома и кухни.

Ранее федеральные СМИ писали, что крупные торговые сети по продаже бытовой техники и электроники временно отказались от продажи товаров в рассрочку. Назывались магазины re:Store, «М. Видео» и «Эльдорадо». Причиной является желание сетей сдержать розничные цены после ослабления рубля. Продавая товары в рассрочку, магазины брали на себя расходы по обслуживанию кредитов.