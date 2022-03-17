М-5 между Миассом и Чебаркулем расширят к зиме 2023 года

Подрядчиком выбрали компанию из Иваново

В ближайшее время начнется расширение участка федеральной трассы М-5 от 1790 км у Чебаркуля до поворота на Миасс. Обновлением дороги будет заниматься компания «Союз Автодор» из Иваново. Ее выбрало управление автомобильных дорог «Южный Урал» во время аукциона, информация опубликована на сайте госзакупок.

На расширение трассы были готовы потратить 1,27 млрд рублей. «Союзу Автодору» на все необходимые работы перечислят 1,269 млрд рублей — столько компания предложила сама. Другой участник аукциона был готов расширить дорогу за еще меньшую сумму — 1,14 млн рублей, но его не выбрали победителем, он стал вторым.

Сейчас на участке в 10 километров между Чебаркулем и Миассом двухполосное движение. При ремонте дорогу расширят до четырех полос. Кроме того, техническим заданием предусмотрены обновление освещения, нанесение разметки и установка дорожных знаков. В 2022 году из федерального бюджета на работы направят 590 млн рублей, а в 2023-м — 686 млн рублей. Расширение участка федеральной трассы завершат до 20 ноября 2023 года.

Прошедший аукцион проводился повторно. Первый отменяли по решению Федеральной антимонопольной службы, в которую пожаловалась компания «Маркиратор» из Миасса. Она была не согласна с требованиями Упрдора «Южный Урал». Хотя жалобу организации признали необоснованной, ФАС потребовала от заказчика работ исправить конкурсные документы.

В первом аукционе тоже побеждала компания «Союз Автодор». Она выполнила работы по более чем 460 контрактам на сумму 60 млрд рублей, сказано в базе данных «СБИС». Эта фирма является частным подрядчиком управления автомобильных дорог «Южный Урал». Она занимается ремонтом и строительством дорог в разных регионах России, в том числе в Челябинской области.