Лучшие практики Челябинской области внедрят в российских регионах

Обмен опытом стал возможен с помощью цифровой платформы «Смартека»

Челябинская область входит в топ-5 регионов-лидеров, внедряющих у себя лучшие практики цифровой платформы «Смартека», разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ). С помощью нее регион транслирует собственные выдающиеся разработки в другие российские регионы. Проект предназначен для лидеров изменений — глав регионов, управленческих команд и граждан с активной общественной позицией, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

«Платформа дает шанс не только поделиться своими идеями, но и взаимодействовать с управленческими командами других регионов России. Используя положительный опыт коллег, мы можем внедрять его с учетом наших региональных особенностей. Подобная база практик позволяет экономить время на проработке множества вариантов решений и исключать риски при их реализации»,— говорит заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Приоритет при выборе практик отдается тем, которые направлены на улучшение качества жизни людей и формирование благоприятного делового климата. К удачным примерам таких решений в Челябинской области можно отнести развитие сельскохозяйственной кооперации через единый многопрофильный центр компетенций в сфере агрокомплекса, а также систему социального обслуживания пожилых людей.

По словам директора Центра лучших практик АСИ Ильи Мамыкина, Челябинская область не только входит в число лидеров регионов-реципиентов, но и является автором лучших практик. В области первичного звена здравоохранения представители АСИ оценили технологии дистанционной электрокардиографии и отметили команду компании «Инновации детям», занимающуюся обучением комплексной реабилитации детей. Также за активную работу по обмену лучшими практиками между регионами Российской Федерации поблагодарили проектный офис по улучшению делового климата Минэкономразвития Челябинской области.

В этом году Челябинская область презентует на платформе «Смартека» практики эффективной работы организационных механизмов поддержки бизнеса и примеры мероприятий по повышению эффективности институтов поддержки экспорта.

Кроме того, Челябинская область является одним из лидеров по ряду показателей рейтинга качества жизни, в том числе по оценке качества среднего и профобразования на основе применимости знаний и навыков в работе, а также по доле выпускников школ, поступивших в вузы из рейтинга топ-100.