Лучшие практики Челябинской области транслируют в другие регионы

Обмен опытом возможен на цифровой платформе «Смартека»

Предложения от Челябинской области вошли в список лучших практик, рекомендованных Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив для тиражирования в регионах, сообщает пресс-служба регионального Минэконома.

На цифровой платформе «Смартека» размещены 82 лучшие практики, из них в сфере регионального и муниципального управления — 25, развития транспортной инфраструктуры — 13, по направлению «социальная поддержка» — 11, в строительстве — 8, здравоохранении — 7. В дальнейшем часть из этих решений может быть включена в госпрограммы и национальные проекты. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в декабре 2021 года на наблюдательном совете АСИ.

«Практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем, развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы государственного управления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний. Задача глав субъектов РФ — выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Платформа АСИ «Смартека» с 2019 года агрегирует лучший опыт регионов. Также на платформе создана инфраструктура по тиражированию практик. Авторы реализованных проектов с доказанной эффективностью могут заполнить практику на платформе и дождаться оценки экспертов. После этого практика становится доступной для тиражирования: представители субъектов могут выбрать ее на «Смартеке» и получить наставника в виде автора проекта.

«С помощью „Смартеки“ уже завершено более 660 внедрений успешных практик. Наша задача сейчас — вместе с коллегами из федеральных структур проанализировать ситуацию и помочь региональным командам подобрать для себя практики с наиболее выраженным социально-экономическим эффектом. Сформированный Минэкономразвития России и АСИ список из 82 лучших практик — это стартовый ориентир для большой работы по улучшению жизни жителей нашей страны»,

— уточнил операционный директор АСИ Георгий Белозеров.

Отобранные практики уже показали значимые социально-экономические эффекты в регионах. Лидерами по количеству одобренных практик являются Москва, Челябинская область, а также Республика Башкортостан.

«Челябинская область максимально использует возможности платформы „Смартека“ как в части размещения своих лучших практик, так и для внедрения у себя инициатив других регионов. Ценно, что в сформированный Минэкономразвития России и АСИ список из лучших практик вошла инициатива от челябинской компании, направленная на обеспечение безопасности жизни в многоквартирных домах. Практики, ориентированные на создание комфортной городской среды, являются одними из приоритетных для нашей области», — пояснила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

В этом году предложения от 32 регионов России вошли в список лучших практик для дальнейшего тиражирования в стране.